MDB gaúcho libera Osmar Terra para trocar de partido sem punição

Deputado Osmar Terra está apalavrado com o PL. Camila Hermes / Agencia RBS

Agora é oficial. O MDB aprovou por unanimidade a “carta de anuência” para a desfiliação do deputado federal Osmar Terra. A decisão foi tomada em rápida reunião extraordinária com a participação de 15 dos 19 integrantes da executiva estadual nesta quarta-feira (16).

A decisão do colegiado foi de liberar o parlamentar e se comprometer em não requerer o mandato via judicial. A deliberação da direção do Rio Grande do Sul será oficializada ao diretório nacional do MDB, instância competente para julgar legalmente o futuro político-partidário de Terra.

A executiva atendeu a um pedido das bases e de outros deputados que não queriam mais conviver com o deputado bolsonarista, que não poupa críticas aos antigos companheiros e não respeita as decisões partidárias. Terra foi contra a entrada do MDB na aliança que elegeu Eduardo Leite governador, com Gabriel Souza (MDB) de vice. Suas críticas ao governo e a Gabriel são recorrentes, o que tornou a convivência impossível.

Com a decisão, o MDB quer impedir que Terra continue circulando pelo Interior como candidato do partido, já que oficialmente não assume que já está acertado com o PL. A intenção era assinar ficha de filiação em março de 2026, para não correr o risco de perder o mandato na Justiça por infidelidade partidária, agora afastado.

Em seu perfil no X, as duas últimas postagens de Terra são sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até as 16h, não havia menção à decisão do MDB, tomada pela manhã.