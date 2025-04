MDB abre conversas com PP e PL para formar aliança em torno de Gabriel Souza na disputa do governo do RS em 2026

Covatti Filho (E) foi recebido por Vilmar Zanchin e Giovani Feltes no diretório estadual do MDB.

Com a prioridade de eleger o vice-governador Gabriel Souza ao Piratini , o MDB abriu conversas com outros partidos para discutir uma aliança para 2026. O plano é agregar o maior número de aliados do centro à direita, incluindo o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro .

Presidente estadual do MDB, o deputado Vilmar Zanchin, se reuniu na sexta-feira (4) com o líder estadual do PL, Giovani Cherini. Nesta segunda (7), recebeu o presidente do PP, Covatti Filho, na sede do diretório estadual.