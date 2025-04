Marido do governador recebe apoiadores do Instituto da Criança com Diabetes para chá no Piratini

Leite e Thalis recepcionaram cerca de cem pessoas no Palácio Piratini. Vitor Rosa / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Cerca de cem convidados foram recepcionados por Thalis Bolzan, marido do governador Eduardo Leite, para o chá de lançamento do jantar beneficente anual do Instituto da Criança com Diabetes na tarde desta terça-feira (29). Profissionais do instituto, empresários e apoiadores da causa prestigiaram o evento nos salões dos Banquetes e dos Espelhos, na ala residencial do Palácio Piratini.

Com residência na Capital desde o início do ano, Thalis foi convidado para ser o embaixador do jantar por ter especialização em endocrinologia pediátrica pela Universidade de São Paulo (USP). O jantar, conhecido como Ilhas da Gastronomia, contará com a participação voluntária de pelo menos 16 renomados chefs de cozinha do Estado.

— O Instituto da Criança com Diabetes é mais do que uma instituição. É o lugar onde vidas são transformadas todos os dias. Que essa tarde seja um lembrete de que juntos nós podemos mudar o mundo, começando pelo mundo de cada uma dessas crianças com diabetes — desejou Thalis, durante o evento.

O chá para o lançamento do jantar foi o primeiro compromisso institucional de Thalis desde a sua mudança para Porto Alegre, onde também montou consultório médico. Orgulhoso, Leite saudou o papel assumido pelo marido e destacou a atenção do governo para o cuidado com crianças e adolescentes com diabetes.

— O SUS democratizou o acesso à saúde, mas é essencial que a solidariedade continue pulsando na sociedade. Fico especialmente feliz por ter ao meu lado um marido médico, que me traz informações e colaborações sobre como podemos avançar ainda mais na área da saúde — celebrou o governador.

Ao lado de Thalis e do governador estiveram o médico endocrinologista e diretor-presidente do ICD-RS, Balduino Tschiedel, e a superintendente do ICD-RS​, Ana Bertuol.