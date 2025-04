Manifestação de presidente da OAB-RS, falando em “ditadura da toga”, irrita juízes e abre crise

Azedaram de vez as relações entre o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS), Leonardo Lamachia, e o Judiciário gaúcho. A gota d’água foi o artigo de Lamachia publicado nesta quinta-feira (10) em GZH e Zero Hora com o título “Não à ditadura: nem a do fuzil, nem a da toga”, comparando atos do regime militar com a atuação atual do Supremo Tribunal Federal.