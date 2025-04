Lula volta às origens e recebe carinho de operários em fábrica da Nissan no Rio

Lula usa megafone para saudar trabalhadores em na fábrica da Nissan no Rio. Ricardo Stuckert / PR/Divulgação

Como faz sempre que visita uma montadora de automóveis, o presidente Lula fez a alegria dos operários e ganhou beijos e abraços nesta terça-feira (15) em Resende, no Rio, onde participou do lançamento da nova Nissan Kicks. Lula fez fotos com os trabalhadores e voltou aos tempos de sindicalista no ABC Paulista, falando em um megafone oferecido pela direção da empresa.

O lançamento do novo modelo da fábrica japonesa, que chega ao mercado em maio ou junho, faz parte de um ciclo de investimentos de R$ 2,8 bilhões, anunciado em novembro de 2023, e que deve incluir a produção de mais um utilitário esportivo. Praticamente todas as montadoras de automóveis instaladas no Brasil anunciaram investimentos bilionários nos últimos dois anos e os frutos começam a aparecer agora.

Para valorizar o investimento que significa emprego, renda e arrecadação de impostos, Lula levou ao Rio o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

— Há um grande esforço do presidente Lula em fazer a indústria no Brasil crescer. A indústria está na ponta da inovação e da tecnologia, agrega valor, paga salários mais altos, promove o desenvolvimento do país. A Nova Indústria Brasil é uma indústria mais inovadora, sustentável, competitiva e exportadora. O exemplo é a Nissan — elogiou Alcklmin.

O vice-presidente citou o bom desempenho da indústria automotiva brasileira, que cresceu 9,7% no ano passado, enquanto a evolução média no mundo foi de 2%. Lembrou ainda que o Brasil vendeu 14,1% a mais de veículos em 2024, evidenciando o ganho de renda da população.