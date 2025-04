Leite garante apoio à candidatura de Gabriel Souza ao Piratini em 2026

Sempre cuidadoso nas palavras, o governador Eduardo Leite aproveitou a participação no Fórum da Liberdade para deixar claras suas intenções para as eleições de 2026. Além de admitir disputar o Senado caso não consiga viabilizar a candidatura presidencial, o tucano afirmou com todas as letras que seu candidato à sucessão será o vice-governador Gabriel Souza (MDB).