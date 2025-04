Juliana Brizola diz que PDT não abre mão de sua candidatura ao Piratini

Juliana Brizola durante campanha eleitoral em 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Empolgada com seu desempenho nas pesquisas sobre a eleição de 2026, a ex-deputada Juliana Brizola disse à coluna que o PDT não abre mão de ser protagonista em 2026. Contrariando o presidente estadual do partido, Romildo Bolzan, e em sintonia com o ministro Carlos Lupi, Juliana sustenta que o PDT nunca foi chamado para conversar sobre uma aliança na próxima eleição para tentar manter o projeto do governo Leite.

— O PDT sequer sentou nessa mesa. Queremos conversar com todas as forças políticas do espectro democrático. Minha pré-candidatura, assim como a de Gabriel Souza, não inviabiliza um acordo mais adiante.

Segundo Juliana, quando a base do PDT lançou seu nome no encontro regional em São Leopoldo, com faixas e cartazes, “ninguém se opôs”:

— Pelo contrário, os discursos foram unânimes na defesa da minha pré-candidatura. E não foi só a Juventude do PDT, não.

As reuniões regionais com a base seguirão até 21 de junho, quando haverá o encontro principal, em São Borja. A próxima deve ocorrer na região de Passo Fundo, mas ainda não tem data definida.

Ainda segundo Juliana, o convite ao deputado Eduardo Loureiro para ser secretário da Cultura não está condicionado a futuro apoio do PDT a Gabriel Souza:

— Essa secretaria nunca foi vinculada. O PDT recebeu o convite para ampliar sua participação no governo e indicou Loureiro.

Entre os tucanos, a indicação é considerada uma “bola nas costas”. Um dos deputados diz que não tem sentido dar mais uma secretaria para o PDT e desorganizar o projeto de sucessão de Leite, que passa pela candidatura de Gabriel. Como é provável que o governador renuncie, o vice assumirá no início de abril e não poderá concorrer a outro cargo que não seja o de governador, já que estará no exercício do cargo.