Juliana Brizola deve ser candidata a deputada federal, como era o projeto original

Juliana Brizola foi candidata a prefeita de Porto Alegre, mas ficou em terceiro lugar e fora do segundo turno. Duda Fortes / Agência RBS

Se o que impede a nomeação do deputado Eduardo Loureiro para a Secretaria da Cultura é uma garantia do PDT de que estará na aliança que tem o vice-governador Gabriel Souza (MDB) como candidato ao Piratini em 2026, ela veio na palavra do presidente do partido, Romildo Bolzan. À coluna, Romildo disse que o lançamento da candidatura de Juliana Brizola a governadora, na sexta-feira passada, foi “um ato espontâneo da Juventude do PDT”.

O que vale, segundo Romildo, é o compromisso assumido pelo PDT com o governo nas negociações para ampliação do espaço do partido no secretariado:

— É claro que a gente entende a empolgação da turma com as pesquisas em que a Juliana aparece em primeiro lugar, mas o que vale é o que nós conversamos entre paredes. Juliana deve ser candidata a deputada federal.

A ideia do PDT é reforçar a nominata de candidatos a deputado federal, na tentativa de conquistar uma terceira cadeira. O ex-prefeito de Novo Hamburgo Tarcísio Zimmermann, que já foi do PT, será candidato a deputado federal. Em 2022 o partido elegeu apenas Pompeo de Mattos e Afonso Motta. Romildo também planeja convidar vereadores, vice-prefeitos e outros líderes conhecidos nas suas regiões para levantar o quociente eleitoral do PDT.

— Nossa prioridade são as eleições proporcionais, mas é claro que se estivermos numa composição e formos chamados a indicar candidatos majoritários, não nos furtaremos. Agora é deixar o tempo fazer sua parte.

Romildo garante que Juliana também está empenhada em viabilizar a candidatura do governo do Estado com apoio do partido.