Homem é condenado a indenizar Eduardo Leite por espalhar boato durante enchente no Vale do Taquari

Um homem foi condenado a indenizar o governador Eduardo Leite em R$ 10 mil por danos morais após espalhar um boato durante a enchente ocorrida em 2023, no Vale do Taquari. A sentença foi proferida no mês passado pelo juiz Diego Barth, da 9ª Vara Cível de Porto Alegre.

A gravação mostrava uma retroescavadeira organizando as doações no Parque João Batista Marchese, mas não há prova de que os itens tenham sido danificados. O boato foi desmentido de imediato pela prefeitura de Encantado , mas acabou se espalhando nas redes.

"Resta claro, portanto, que um dos intuitos do vídeo publicado nas redes sociais do 'portal' pertencente ao réu era ferir a imagem do autor no exercício de sua função pública", assinalou o juiz, em trecho da sentença.