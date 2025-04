Governo do RS prepara programação para marcar um ano da enchente

Catástrofe devastou Eldorado do Sul e outras 477 cidades gaúchas.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Para marcar um ano da enchente que arrasou o Rio Grande do Sul, o governo do Estado prepara uma programação para apresentar novos anúncios e o balanço da reconstrução. As atividades começam na terça-feira (22) e vão até o início de maio.