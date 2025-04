Governo do RS contrata palestra de Leandro Karnal para recepção a novos servidores

Karnal é historiador e escritor. Anderson Fetter / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O historiador Leandro Karnal está sendo contratado para ministrar palestra a novos servidores do governo do Estado. Denominada “Caminhos para a Reconstrução: Servir com Propósito”, a atividade está marcada para o dia 14 de abril. O custo da contratação é de R$ 84.723,88.

A palestra faz parte de um evento de acolhimento aos profissionais temporários, que vão trabalhar em projetos relacionados à reconstrução do Estado. O evento será na Casa da Ospa, em Porto Alegre. A previsão é de que mil servidores participem presencialmente e outros 500 acompanhem virtualmente, pelo YouTube.

A contratação foi encaminhada por meio de dispensa de licitação, que é permitida em casos de serviços de natureza intelectual. Do valor do contrato, R$ 80 mil correspondem à palestra de Karnal, que terá duração de uma hora. Outros R$ 3.072,88 se referem a passagens aéreas e R$ 1.651 às despesas com hospedagem.

Na justificativa da contratação, o governo indica que a palestra tem por objetivo "motivar e apoiar os novos servidores a compreenderem a natureza dos processos de mudança e os desafios impostos pelo processo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul".

A documentação ainda menciona que Karnal é "um dos mais respeitados pensadores contemporâneos do Brasil", com ampla trajetória nas áreas de história, ética, comportamento e cultura.