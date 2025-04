Futuro da Secretaria da Cultura deve ser definido antes do feriadão 

Beatriz Araujo está na secretaria desde 2019. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Mesmo com o apelo da comunidade cultural pela permanência da secretária Beatriz Araujo, o governo mantém a disposição de substituí-la pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT).

Loureiro tem nova reunião com o governo nesta semana, quando deve ser batido o martelo. O convite vem acompanhado de uma justificativa: entregar a um missioneiro a organização das comemorações dos 400 anos das Missões Jesuíticas.

Beatriz já havia sido excluída da organização das comemorações dos 150 anos da imigração italiana, tarefa entregue pelo governador Eduardo Leite ao secretário da Justiça, Fabrício Perucchin.

O presidente do PDT, Romildo Bolzan, diz que a expectativa do PDT é ganhar mais uma secretaria além da pasta do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, ocupada por Gilmar Sossella, que seguirá no cargo.

Inquietação na comunidade cultural

Enquanto o governo se movimenta nos bastidores para ampliar a participação do PDT no governo, de olho em 2026, na comunidade cultural cresce a pressão para que Bia, como é conhecida a secretária da Cultura, seja mantida. Nos diferentes segmentos é consenso que ela mostra competência e que elevou o status da secretaria, historicamente tratada como o "patinho feio" na montagem do secretariado.