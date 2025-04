Fora da Agricultura, Clair Kuhn assume papel na reconstrução do RS

Na reforma do secretariado de Eduardo Leite que ganhou corpo na segunda-feira (7), com quatro mudanças anunciadas no primeiro escalão , a dança das cadeiras levou o secretário da Agricultura direto para a reconstrução do RS. Clair Kuhn , substituído pelo deputado Edivilson Brum, assume como secretário-executivo do Conselho do Plano Rio Grande — que tem objetivo de receber demandas relacionadas ao restabelecimento do Estado após a enchente e sugerir soluções.

Natural de Espumoso, Kuhn entra no lugar de Paulinho Salerno — que renunciou do cargo de prefeito de Restinga Sêca em junho do ano passado justamente para assumir o posto no Plano Rio Grande, a convite do vice-governador Gabriel Souza. Com as mudanças no governo, Salerno será subsecretário de Irrigação, inserido na Secretaria da Agricultura.