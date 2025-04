Federação de PP e União Brasil faz nascer a maior força política do Congresso

Antonio Rueda, atual presidente do União Brasil, será o primeiro a comandar federação. União Brasil / Divulgação

Com duração de no mínimo quatro anos, a federação PP-União Brasil — que será formalizada na próxima terça-feira e passará a se chamar União Progressista — representa o nascimento da maior força política no Congresso. Originalmente, são 108 deputados e 12 senadores, mas o PP já tem mais uma cadeira na Câmara e outra no Senado garantidas por migração.

Isso significa não apenas ter a maior bancada, mas o maior volume de recursos do fundo eleitoral na campanha de 2026 e o maior tempo de TV e capilarização em todas as regiões do país. O PP é forte onde o União Brasil é fraco e vice-versa. Agora estarão juntos, num arranjo legal que na maioria das vezes é usado para impedir que um partido pequeno acabe por não ultrapassar a cláusula de barreira.

PP e União Brasil são ideologicamente semelhantes e têm as mesmas idiossincrasias. Definidos como de centro-direita, os dois são genuinamente governistas. Participam do governo do presidente Lula, considerado intragável por parte de seus filiados. Ocupam ministérios e estatais e têm milhares de cargos no governo, mas não se comprometem com a reeleição de Lula.

Em tese, a dita União Progressista tem um pré-candidato a presidente — e não é Jair Bolsonaro, que os dois apoiaram quando foi presidente. É o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, que terá prazo para se mostrar viável. Se chegar a 10% nas pesquisas de intenção de voto, será ungido candidato. Se patinar, a federação procurará outro caminho.