Executiva do MDB faz reunião extraordinária para discutir saída de Osmar Terra

O MDB cansou do jogo de cena do deputado federal Osmar Terra , que mesmo fechado com o PL há meses finge para uma parte dos eleitores que ainda pretende continuar no partido. Nesta quarta-feira (16), a executiva terá reunião extraordinária para discutir o caso do deputado.

As manifestações de Terra, com críticas ao vice-governador Gabriel Souza e ao governador Eduardo Leite, incomodam os deputados do partido que ocupam secretarias e filiados que estão em cargos de segundo e terceiro escalões. Desde a pandemia, quando aderiu ao bolsonarismo, Terra se mostra mais alinhado com o bloco de direita no Congresso do que com o MDB, até porque hoje o partido faz parte do governo Lula.