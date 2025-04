Ex-prefeito de São Borja assume Instituto Rio Grandense do Arroz

No início da semana, Bonotto (E) foi recebido no Piratini pelo governador Eduardo Leite (C) e pelo líder do governo, deputado Frederico Antunes. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Mais um ex-prefeito foi integrado ao governo de Eduardo Leite. Eduardo Bonotto (PP), que comandou São Borja entre 2017 e 2024, é o novo presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Bonotto foi recebido pelo governador no Palácio Piratini no início da semana, quando foi nomeado.

Nesta quinta-feira (10), o agora ex-presidente do Irga, Rodrigo Machado, recebeu Bonotto na sede do instituto para darem início à transição da gestão. O ex-prefeito conheceu as instalações da autarquia, as chefias e os diretores, assim como as ações em andamento.

Machado, que estava no comando do Irga há três anos e meio, celebrou a troca no comando:

— Desejo sorte ao Eduardo Bonotto. Ele é um gestor preparado e experiente. Tenho certeza que fará um grande trabalho.