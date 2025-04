Engenheiros, médicos e hidrólogos: o perfil dos 1,4 mil servidores temporários contratados para ajudar na reconstrução do RS

Na terça-feira (8), os novos servidores entregaram documentação no Centro Administrativo Fernando Ferrari. SPGG / Divulgação

O governo do RS se prepara para receber os 1,4 mil servidores temporários contratados para projetos relacionados à reconstrução do Estado. Esta é a primeira grande admissão de profissionais dedicados ao rescaldo da enchente, já que, desde maio de 2024, o Piratini só havia feito contratações pontuais. São engenheiros, médicos e hidrólogos advindos de todas as regiões do Brasil para atuar em 58 especialidades de nível superior e na área administrativa.

Cerca de 30% dos novos servidores são de fora do Rio Grande do Sul. São 410 pessoas de todos os Estados brasileiros. A maioria desses, 57, vem do Rio de Janeiro. Além dos fluminenses, são 43 baianos, 41 mineiros e 41 paulistas.

Entre os contratados, 49% são mulheres, e o Estado comemora ter obtido a paridade de gênero com o certame. A maior parte do grupo que atuará em projetos ligados à reconstrução do Estado tem entre 31 e 50 anos (65%).

A maioria dos novos servidores são engenheiros civis: 149. Outros 111 são profissionais de oito áreas distintas da engenharia. Há também 18 hidrólogos e 21 médicos, 15 dos quais atuam na área de perícia e análise. Outros seis temporários trabalham com meteorologia.

Dos 56 mil inscritos para as vagas, os novos temporários foram selecionados em um processo integrado conduzido pela primeira vez na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O certame integra a política contínua de gestão e desenvolvimento de pessoas que foi iniciada em 2019.

A contratação dos servidores está incluída no projeto de reestruturação das carreiras, aprovada pela Assembleia Legislativa em 2024. Eles foram admitidos por um período de dois anos, que é prorrogável por mais dois.

Recepção com pompas

Os novos servidores — tanto os temporários quanto os 212 analistas efetivos concursados nomeados no final de março — foram convidados para uma recepção na Casa da Ospa, em Porto Alegre, na manhã da próxima segunda-feira (14).