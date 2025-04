Empresa de tecnologia de Los Angeles formaliza interesse em investir no Rio Grande do Sul

Henning e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki (E), assinaram o documento no Palácio Piratini. Alexandre Elmi / Divulgação

Com clientes como a Google, a Nasa e os Estúdios Disney, a empresa Magnopus assinou nesta quinta-feira (10) um termo de engajamento com a Invest RS para instalar uma operação no Rio Grande do Sul. Os sócios são o americano Alex Henning, que tem no currículo um Oscar de Efeitos Visuais, em 2012, com o filme Hugo, e o gaúcho Marcelo Lacerda, um dos pioneiros da internet no Estado. Lacerda criou a Nutecnet, que depois daria origem ao portal Terra. Os dois estão em Porto Alegre para participar do South Summit.

Termo de engajamento é o documento assinado entre a agência Invest RS e as empresas interessadas em investir no Estado. O acordo estabelece os termos do apoio técnico e especializado que a Invest RS oferece para que o parceiro concretize o negócio pretendido. Henning e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, assinaram o documento no Palácio Piratini, na presença do governador Eduardo Leite e de secretários de Estado.

A empresa, sediada em Los Angeles, é uma referência global na produção de tecnologias imersivas e pretende expandir a operação montando times de altíssimo nível para desenvolver produtos.

— O projeto da Magnopus é um marco, porque pode conectar o talento do Rio Grande do Sul e o nosso ecossistema de inovação a uma empresa que é referência global e desenvolve produtos com tecnologia extremamente avançada — comemorou o presidente da Invest RS.

Conforme Prikladnicki, o interesse da Magnopus pode concretizar o retorno do gaúcho Marcelo Lacerda ao RS, um pioneiro brasileiro da internet que é chairman da empresa e voltaria a investir no Estado depois da movimentação que iniciou nos anos 1990, começando com a Nutecnet e chegando aos serviços do Terra.