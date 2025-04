Em Bruxelas, prefeito de Passo Fundo encontra alunos que participam de intercâmbio

Com um compromisso em Aveiro, Portugal, nesta quinta-feira (24), o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida (PSD) , resolveu dar uma esticada até Bruxelas , na Bélgica, para fazer uma surpresa aos alunos que participam da Missão Cidade Educadora, a viagem anual conquistada por mérito por cinco estudantes de escolas da rede municipal.

Almeida acompanhou a apresentação, para o governo de Bruxelas, dos projetos dos alunos Rafaella Machado Monteiro, Arthur Bauermann Ramos, Alexandra Passos, Isadora Terre Gomes e Luísa Passos Gasparin de Barros, que participam de um intercâmbio e estão acompanhadas do secretário da Educação, Adriano Canabarro Teixeira. As crianças deram "bom dia" em francês e apresentaram seus trabalhos em inglês.

— Queremos formar cidadãos do mundo . A Missão Cidade Educadora é uma entre muitas iniciativas desenvolvidas pela prefeitura para criar oportunidades e transformar realidades — disse o prefeito em vídeo divulgado nas suas redes sociais.

No convite para a visita oficial, a Universidade de Aveiro destaca que o protocolo para o acordo de cooperação “representa um passo significativo para fortalecer laços acadêmicos e institucionais entre Portugal e o Brasil, promovendo intercâmbios de conhecimento e inovação entre a Universidade de Aveiro e o Município de Passo Fundo”.

Durante a visita, serão discutidos temas estratégicos para a colaboração entre as entidades envolvidas e as oportunidades para futuras parcerias. A programação incluirá reuniões técnicas, visitas a instalações da Universidade de Aveiro, visita às instalações da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e encontros com autoridades locais e acadêmicas.