Eduardo Leite vai ter de comer muita poeira Brasil afora para se mostrar competitivo em 2026

Eduardo Leite precisará melhorar índices se quiser ser candidato à Presidência. Duda Fortes / Agencia RBS

A mais recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que, em uma lista de 19 políticos, o governador Eduardo Leite só ganha em popularidade de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado. O levantamento foi divulgada nesta segunda-feira (28).

A AtlasIntel/Bloomberg perguntou aos entrevistados se eles tinham uma imagem positiva ou negativa de cada um dos nomes apresentados na ficha. Leite ficou com 13% de menções positivas, 59% de negativas e 28% não soube responder.

O melhor colocado é o presidente Lula, com 53% de positivo e 47% de negativo. Na linha "ame" ou "odeie", para Lula todos os entrevistados responderam. O segundo é o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, com 49% de positivo, 45% de negativo e 6% de "não sei". Todos os outros têm mais negativo do que positivo — incluindo Jair Bolsonaro, com 44% de positivo, 55% de negativo e 1% que não soube dizer.

Entre os nomes cotados para a disputa presidencial em 2026, sem contar Lula e Bolsonaro, Leite é o pior avaliado. Além de Tarcísio no topo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem 30% de avaliação positiva e 54% de negativa. Ratinho Júnior, governador do Paraná, aparece logo na sequência, com 29% de respostas positivas e 48% de rejeição. Já o governador goiano, Ronaldo Caiado, tem 25% de respostas de aprovação e 50% contrárias.

O resultado mostra que Eduardo Leite vai ter de comer muita poeira Brasil afora e intensificar sua pré-campanha para se mostrar competitivo em 2026. O governador está convencido de que a maioria da população cansou da polarização e que há espaço para um candidato moderado, que aponte caminhos para o Brasil sair da crise — e já afirmou diversas vezes ter disposição para ser candidato à Presidência.

Lula e Tarcísio de Freitas têm saldo positivo em pesquisa de imagem. AtlasIntel / Reprodução

Governo Lula

Segundo a AtlasIntel/Bloomberg, a desaprovação do governo Lula reduziu de março (53,6%) para abril (50,1%), mas o presidente continua com mais rejeição do que aprovação, mesmo com a imagem positiva.

Dos entrevistados, 47,7% avaliaram o governo como ruim ou péssimo, e 40,2% consideram o terceiro mandato de Lula na Presidência como bom ou ótimo.

As relações internacionais, o comércio internacional e o ambiente de negócios e criação de empregos são elementos que 52% dos entrevistados entendem que melhoraram do governo Lula em comparação com o governo passado de Jair Bolsonaro. Já a segurança pública aparece em último colocado: somente 34% vê melhoras da gestão anterior para a atual.

A gratuidade para todos medicamentos e itens do Farmácia Popular é considerado por 89% dos entrevistados como o maior acerto do governo Lula, seguido pela proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil (84% aprovam a medida). Já o imposto sobre as compras de até US$ 50 em sites do exterior é considerado o pior erro do governo até aqui.

A criminalidade e o tráfico de drogas foi apontado por 54,9% dos entrevistados como o pior problema do Brasil, seguido pela corrupção (46,7%) e economia e inflação (31,2%). As menores preocupações do público que respondeu a pesquisa são migração e controle de fronteiras (0,4%), estradas, portos e aeroportos (0,5%) e mudança dos valores tradicionais (1,9%).

Ficha técnica A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi realizada por meio de recrutamento digital aleatório e ouviu 5.419 brasileiros acima de 16 anos, que já têm idade para votar. As respostas foram coletadas entre 20 e 24 de abril. O nível de confiança é de 95%.