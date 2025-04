Dom Jaime Spengler recebe medalha da Assembleia e faz apelo sobre crise ambiental: "Não podemos viver sem o planeta"

Jeferson Fernandes (E) e Pepe Vargas (D) posicionam medalha em Dom Jaime Spengler. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa, ficou lotado para prestigiar a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao cardeal Dom Jaime Spengler, nesta quarta-feira (9). A trajetória dedicada ao cuidado com as pessoas e o meio ambiente foram as motivações para o deputado Jeferson Fernandes (PT) propor a homenagem.

Coube a Fernandes e ao presidente do Legislativo, Pepe Vargas, entregar a medalha para Dom Jaime. No discurso de agradecimento, o cardeal falou sobre a necessidade de todos gostarem do que fazem para amarem o que são. O religioso também alertou para o estágio de "medo" que a sociedade vive atualmente, ao citar a obra Sociedade do Cansaço, do sul-coreano Byung Chul Han.

— Se há descrédito no Legislativo, no Judiciário, certamente é uma razão para medo. Nós temos uma grande responsabilidade, não podemos aumentar o descrédito que se estabeleceu em vários setores da sociedade — reforçou.

Dom Jaime também destacou o papel construtivo da Igreja Católica na formação do Estado e das comunidades, lembrando das pequenas capelas que marcaram o início de muitas cidades do Interior. Sobre o futuro, o cardeal fez um apelo para fortalecer a educação e o cuidado com a natureza.

— A casa comum está pedindo socorro, o planeta pode viver sem nós, mas nós não podemos viver sem o planeta. Precisamos cuidar das novas gerações com carinho.

Defesa das minorias

Proponente da homenagem, o deputado Jeferson Fernandes valorizou os posicionamentos de Dom Jaime Spengler a respeito das comunidades minoritárias da sociedade.

— Nos enche de orgulho ver Dom Jaime acolher grupos já tão discriminados como os LGBTQIA+, condenar ataques extremistas ao Papa Francisco, comover-se com os estragos das enchentes no nosso Estado e pautar com coragem temas como a participação da mulher na sociedade e na Igreja Católica, defender a Lei da Ficha Limpa na política e conscientizar para a defesa do meio ambiente, a partir da campanha da Fraternidade 2025 — destacou.

Perfil

Nascido no dia 6 de setembro de 1960, na cidade de Gaspar, em Santa Catarina, Dom Jaime Spengler é o primogênito dos quatro filhos de Genésio Bernardo e Léa Maria Spengler. Iniciou na Igreja Católica como noviço, na Ordem dos Frades Menores de Rodeio (SC), em 1982, ordenando-se padre em 1990 na sua cidade natal.

Cursou Filosofia no Paraná e Teologia no Rio de Janeiro e em Jerusalém. Fez doutorado em Filosofia em Roma. Em 2010, foi nomeado Bispo Auxiliar de Porto Alegre pelo Papa Bento XVI e, um ano mais tarde, foi ordenado bispo em sua cidade natal.