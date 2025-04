Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição é reconduzida por mais dois anos

Barichello (E) se reuniu com Lula (C) e Alexandre Padilha (ao lado). Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Errou quem apostou que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, trocaria a diretoria do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), escolhida por sua antecessora, Nísia Trindade. Na segunda-feira (28), com aval de Padilha, o Conselho de Administração do GHC prorrogou o mandato da atual diretoria, mantendo Gilberto Barichello como presidente por mais dois anos.

Nesta terça-feira (29), Barichello participou de reunião com o ministro e a equipe dele no Ministério da Saúde para tratar do Programa Mais Acesso a Especialistas. O GHC terá papel central na execução nacional do programa, por ser o principal grupo que atende SUS no Rio Grande do Sul. A partir de 2 de junho será implantado o terceiro turno (à noite) para a realização de exames e cirurgias.

A manutenção da atual diretoria deve ser interpretada como um reconhecimento da competência técnica e política de Barichello, tanto na condução do GHC como na atuação nacional. Relembrando, Nísia delegou a ele a tarefa de reorganizar o Hospital Federal de Bonsucesso (RJ).

O GHC assumiu em outubro de 2024 e se comprometeu em devolver em 90 dias o hospital com todos os leitos ativos e a emergência, que estava fechada desde 2020. Lula fez menção a esse reconhecimento do trabalho no discurso de inauguração da emergência do Bonsucesso, em 6 de fevereiro.