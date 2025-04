Deputado gaúcho quer proibir que atletas e seleções usem cores que não estejam na bandeira do Brasil

Maurício Marcon é autor do projeto de lei para proibir uniformes com cores que não estejam na bandeira nacional.

Na justificativa do projeto, Marcon — que se diz um defensor da liberdade — explica que a legislação visa a "coesão nacional e manutenção do justo sentimento de pertencimento". Sem citar que a CBF é uma entidade privada , diz ainda que a adoção da coloração vermelha "extrapola a seara desportiva" :

Ao tentar fazer a associação com o comunismo ou ao PT, o deputado esquece a relação da cor com a origem do nome do país. O corante obtido pelos portugueses com a madeira encontrada após o descobrimento era descrito como "vermelho como a brasa", daí vem o nome pau-brasil e, consequentemente, Brasil. Também ignora outras seleções ao redor do mundo que vestem cores desassociadas da bandeira, como Holanda, Itália e Japão.