Corsan lança campanha para convencer população da importância do tratamento de esgoto

Campanha de publicidade da Corsan Aegea que vai começar a ser veiculada nos próximos dias. Corsan Aegea / Reprodução

No domingo (27), em um dos intervalos do Fantástico, a Corsan vai lançar a campanha Te liga, Meu Rio Grande, de convencimento da população sobre a importância do tratamento de esgotos. A campanha trará dados e informações acerca do tema para conscientizar a população de que não adianta construir redes se cada residência ou empreendimento comercial não se conectar.

A campanha vai mostrar que a Corsan iniciou a execução do maior plano de saneamento da história do Estado. O objetivo é ampliar a cobertura do esgotamento sanitário, que no Rio Grande do Sul é de 35%, para 90% das residências até 2033, cumprindo a meta determinada pelo marco legal do saneamento.

Hoje, na região atendida pela companhia, esse índice é de 24%, um aumento de 41% comparado aos 17% apontados em julho de 2023, quando a Aegea assumiu a gestão da Corsan. Até dezembro de 2024 foram construídos 278 mil metros de rede coletora de esgoto, e até o final deste ano a expectativa é de entregar outros 700 mil metros, beneficiando mais de 200 mil pessoas. O avanço já é fruto do plano de investimentos anunciado pelo grupo há quase dois anos e que agora tem os trabalhos intensificados.

A Campanha Te Liga, Meu Rio Grande será veiculada em TV, rádios e jornais impressos do Estado, além das redes sociais da empresa. Nas peças, a Corsan explicará cada etapa do processo: desde a instalação das redes nas ruas, passando pela conexão dos domicílios à infraestrutura pública, até o tratamento do esgoto e sua devolução ao meio ambiente em forma de efluente tratado.

Conforme a diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, a universalização do esgotamento sanitário em centenas de municípios gaúchos é um desafio grandioso para a companhia:

— O que estamos fazendo no Rio Grande do Sul não é somente o maior plano de investimento, é um movimento de transformação. As intervenções poderão causar alguns transtornos temporários que serão revertidos em benefícios permanentes como mais saúde e qualidade de vida para essa e às próximas gerações.

A Corsan ressalta que a expansão do saneamento contribui para a redução de doenças como diarreia, melhora a frequência escolar das crianças, diminui afastamentos no trabalho e valoriza os imóveis conectados à rede de esgoto.

Investimentos de R$ 15 bilhões até 2033

Os investimentos da Corsan para a universalização do saneamento chegarão a R$ 15 bilhões, contemplando a expansão de todo o sistema de esgotamento nos 317 municípios atendidos pela empresa. A fim de ampliar o acesso de milhões de pessoas ao tratamento de esgoto, até 2033 serão implantados 18 mil quilômetros de redes coletoras, construídas mais de 3,1 mil estações elevatórias e 331estações de tratamento de esgoto.