Conheça os planos de Eduardo Loureiro para a Secretaria da Cultura

Loureiro (D) com o vice-governador Gabriel Souza na Fenamilho, em Santo Ângelo.

Loureiro ficará menos de um ano no cargo, porque será candidato na eleição de outubro de 2026 e terá de se afastar Executivo seis meses antes. Até por isso, não faria sentido mexer no time que está integrado, ganhando o jogo.

O futuro secretário terá a tarefa primordial de organizar as comemorações dos 400 anos da Missões Jesuíticas , um tema que conhece bem, por ser missioneiro e por já ter sido prefeito de Santo Ângelo.

_ Daremos efetividade não somente às celebrações, mas ao programa de desenvolvimento dos 400 Anos das Missões, que dialoga com diversos setores, perpassa áreas importantes do governo e transcende questões geográficas. Um marco para o Rio Grande do Sul - disse Loureiro à coluna.