Como o governo do RS está usando inteligência artificial para reduzir a evasão escolar

Luiz Fernando Záchia, Gabriel Souza, Danielle Calazans e Raquel Teixeira lideram operação da plataforma. Rodrigo Ziebell / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um projeto inovador desenvolvido inteiramente pelo governo estadual usa inteligência artificial para controlar a evasão escolar. O sistema cruza dados do cotidiano e comportamento dos alunos, que são classificados em níveis de risco de abandono dos estudos. A partir disso, as escolas fazem acompanhamento dos estudantes com planos de ação elaborados caso a caso.

A plataforma foi detalhada em um painel na manhã desta quinta-feira (10) no South Summit, apresentado pelos responsáveis pela iniciativa. O vice-governador Gabriel Souza, as secretárias de Educação, Raquel Teixeira, e de Planejamento, Danielle Calazans, e o diretor-presidente da Procergs, Luiz Fernando Záchia, explicaram a novidade.

A inteligência artificial avalia todas as informações do aluno, por exemplo: se a família está no CadÚnico, se já repetiu o ano e em quais disciplinas foi reprovado, se tem vulnerabilidade social ou problema de saúde, se enfrentou gravidez precoce, além de outros casos que possam induzir o aluno ao abandono. Também identifica a frequência escolar, se o aluno comparece a uma disciplina e falta em outra no mesmo dia, por exemplo.

A partir dos indicadores, a IA aponta o nível de risco de cada estudante, classificados em crítico, alto, médio e baixo. Os dados ficam cadastrados no portal Escola RS, que pode ser acessado pelos professores e orientadores educacionais.

Raquel explica que o sistema foi validado em quatro escolas utilizadas como piloto no ano passado. Os resultados "muito satisfatórios" permitiram ao Estado disponibilizar o recurso para toda a rede em 2025. Por enquanto, 602 escolas estaduais utilizam IA para acompanhamento dos alunos, e desde o início do ano letivo a plataforma gerou 4,8 mil planos de ação.

— Junto com os dados do aluno tem um plano de ação. Por exemplo, se há gravidez precoce, tem um cardápio de ações que precisam ser feitas. O orientador da escola faz acompanhamento diário, vai descobrindo as situações, e vai atrás do aluno para entender as situações, avisa a família. Evasão é o desafio mais sério que temos no Estado. A gente espera evitar a evasão, ao invés de deixar estourar a frequência e a aprendizagem lá na frente — projeta.