Comitiva de prefeitos viaja a Brasília para reunião com ministro sobre crise na saúde na Região Metropolitana

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma comitiva da região metropolitana de Porto Alegre estará em Brasília na terça-feira (8) para uma reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A agenda está marcada para as 18h, na sede do ministério. Pelo menos 13 prefeitos já confirmaram presença, além de representantes de outras quatro cidades.