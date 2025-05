Com direito a "retorno" de Bento Gonçalves, Assembleia Legislativa celebra 190 anos de história

Ator Werner Schünemann (C) encenou Bento Gonçalves durante solenidade de comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa. Marcelo Oliveira / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em abril de 1835, quando o Brasil ainda era Império e nem a Revolução Farroupilha havia se iniciado, era instalada a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Sul. Passados 190 anos, o parlamento gaúcho promoveu uma sessão especial para celebrar a data, com direito à "volta" de Bento Gonçalves da Silva ao plenário e com ampla defesa da democracia.

A expressão "democracia" foi repetida pelo atual presidente da Assembleia, deputado Pepe Vargas (PT), durante seu discurso, e também pelo governador Eduardo Leite nas entrevistas antes da sessão. Os ex-governadores presentes — Jair Soares, José Ivo Sartori, Olívio Dutra e Pedro Simon — rememoraram os momentos históricos que permeiam a história da Assembleia, que enfrentou troca de sistema de governo, ditaduras e revoltas.

— A Assembleia teve sempre aqui dentro setores que resistiram e defenderam democracia e liberdade. Os conceitos de cidadania e de democracia se alargaram nesses 190 anos. Quando a Assembleia se instalou, a maioria do povo não podia votar, como mulheres, escravos, analfabetos — disse Pepe, à coluna.

Placa com os 28 nomes dos primeiros deputados foi descerrada no plenário. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

Representantes de oito bancadas partidárias também discursaram, todos fazendo resgates de momentos e líderes emblemáticos da história política do Rio Grande do Sul. Cada um em acordo com a sua ideologia, convergiram para a defesa do papel fundamental do parlamento frente aos abusos de poder e a defesa dos direitos da população.

Para o futuro, o presidente da Assembleia defendeu uma Casa com cada vez mais participação e representação do povo gaúcho:

— Nos dias atuais, continua sendo espaço de defesa da democracia. Nesse período de muita intolerância política, o debate de ideias, de valores é feito com clima de respeito. Projetar o futuro só pode ser com mais participação, mais democracia, mais pluralidade.

O ponto alto foi a encenação de Werner Schünemann como Bento Gonçalves da Silva, deputado da primeira legislatura — e cujo papel já foi interpretado pelo ator na novela A Casa das Sete Mulheres (2003), da Rede Globo. Vestido a caráter e com texto que remete ao tom formal do século XIX, declamou trecho de Os Varões Assinalados, de Tabajara Ruas, que faz uma descrição histórica de Porto Alegre em 1835.