Câmara de Novo Hamburgo aprova criação do "Dia do Patriota" no aniversário de Bolsonaro

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo aprovou, por sete votos a seis, um projeto de lei que cria o “Dia Municipal do Patriota” . A proposta apresentada pelo vereador Juliano Souto (PL) foi apreciada na quarta-feira (2).

O texto estipula que a data seria celebrada no dia 21 de março, dia do aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).