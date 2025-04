BNDES tem crédito subsidiado para ações de preservação do planeta

Mercadante deu entrevista ao "Gaúcha Atualidade" desta sexta-feira TINGSHU WANG / POOL / AFP

Na entrevista que deu ao Gaúcha Atualidade nesta sexta-feira (25) o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, tocou em um dos pontos mais sensíveis para o futuro do planeta: a necessidade de financiar projetos de transição energética e de preservação ambiental. O BNDES tem não só o dinheiro, com juros subsidiados para empresas interessadas em fazer uma revolução verde nos seus processos de produção, mas técnicos que podem orientar os projetos.

Mercadante vem a Porto Alegre na próxima segunda-feira (28) para participar do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa, em painel sobre o financiamento da transição ecológica. O ministro não deverá se restringir ao tema do painel, porque será a oportunidade de fazer um balanço das ações do BNDES na recuperação do Rio Grande do Sul depois da enchente.

No Atualidade, o presidente falou dos empréstimos subsidiados e contou que há poucos dias foi intimado a prestar depoimento no Tribunal de Contas da União (TCU), para explicar por que o banco ofereceu linha de crédito especial para os gaúchos. Disse que, com muita tranquilidade, respondeu que era uma obrigação socorrer o Estado depois da enchente, evitar uma quebradeira de empresas e manter os empregos.

