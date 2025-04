Bia Araújo é reverenciada poucos dias antes de deixar Secretaria da Cultura: "Eles passarão, você passarinho"

Beatriz Araújo está nos últimos dias à frente da Secretaria de Cultura do RS. André Ávila / Agencia RBS

Na última sessão da peça Tom Na Fazenda, que integra a programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, no complexo Multipalco Eva Sopher, a secretária da Cultura, Beatriz Araújo, foi reverenciada pelo elenco e pelo público a poucos dias de deixar o cargo. Presente na plateia na noite deste domingo (27), Bia recebeu afagos do presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt, e do ator principal da peça, Armando Babaioff.

Antes da encenação, Hohlfeldt lamentou que aquela seria provavelmente a última presença de Beatriz na condição de secretária e fez elogios à sua "coragem". A ainda chefe da Cultura foi aplaudida de pé por parte da plateia.

Do elenco da peça, composto por quatro atores, vieram os principais recados. Durante os agradecimentos no final da apresentação, Babaioff afirmou que o novo teatro faz parte do "legado" de Beatriz, e, sem citar nomes, concluiu com uma referência ao poeta Mário Quintana:

— Eles passarão, você passarinho.

À coluna, Beatriz diz que ficou completamente surpresa com os aplausos e os elogios. A secretária conta que foi ao teatro assistir à peça como espectadora, como costuma fazer, e se emocionou com as homenagens inesperadas.

— O que me surpreendeu de fato foi no encerramento, quando o elenco fez menção à construção desse teatro que para eles e para a comunidade brasileira é tão importante. Foi lindo, muito emocionante. Pensar que as pessoas todas aplaudiram muito, foi um aplauso com muita convicção, é bacana ver o trabalho sendo reconhecido. Para trabalhar na coisa pública, precisa ter muita paixão e empenho.

Troca será na quarta

Mesmo contrariado pela comunidade artística, o governador Eduardo Leite confirmou a troca no comando da Cultura na última sexta-feira (25). Beatriz Araújo, que está à frente do setor desde o início do primeiro mandato de Leite, em 2019, será substituída pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT). A mudança será feita para oportunizar mais espaço para o partido no governo, de olho em apoio para a candidatura de sucessão do vice Gabriel Souza (MDB) em 2026.

O último dia de Beatriz no comando da secretaria será quarta-feira (30). Na véspera, a secretária recebe Loureiro para começar a transição, que será "do jeito que ele desejar". Além disso, a secretária se disponibilizou a comparecer na secretaria em outras oportunidades, caso o novo chefe da Cultura precise.

Beatriz confia que a transferência do cargo será muito tranquila, já que está com tudo em dia na pasta. Além disso, elogiou as palavras de Loureiro em entrevista à coluna e torce para que ele amplie o trabalho que vem sendo realizado.

— Queremos que a cultura tenha cada vez mais espaço — deseja Beatriz.

No anúncio da troca na pasta, Leite disse que Beatriz seguiria contribuindo com a cultura gaúcha "em uma nova e importante missão". Questionada sobre uma eventual nova função, a secretária confirmou que existe um convite, sem dizer qual, mas quer mais tempo para analisar a proposta.