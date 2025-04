Autor do projeto que cria dia do patriota em Novo Hamburgo pede vista e adia segunda votação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Debaixo de fortes protestos de um plenário lotado por apoiadores e opositores, o vereador Juliano Souto (PL) pediu vista e adiou em 15 dias a votação do projeto de sua autoria, que institui o dia do patriota em Novo Hamburgo . O debate acalorado ocorreu durante a sessão de segunda-feira (7) à noite, quando a proposta seria votada em segundo turno.

A polêmica em torno do projeto se dá principalmente porque a data escolhida por Souto para celebrar o patriotismo é 21 de março, dia do aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira etapa de votação foi realizada na sessão da última quarta-feira (2), quando a medida foi aprovada por sete votos a seis.