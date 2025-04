Arrasado pela enchente de 2024, Passo de Estrela vai mudar de lugar 

Leite visitou área onde será criado o bairro Novo Passo de Estrela. Mauricio Tonetto / Secom/Divulgação

Aquele pedaço de terra conhecido como Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, que ficou completamente devastado pela enchente do Rio Taquari, em maio do ano passado, vai virar parque, para que ninguém mais construa uma casa que pode ser sentença de morte.

Os moradores que sobreviveram e tiveram que se mudar para casas provisórias serão transferidos para um bairro planejado, a mais ou menos três quilômetros de distância e sem risco de serem engolidos pela fúria do Taquari.

Nesta terça-feira (22), o governador Eduardo Leite, acompanhado de secretários de Estado, esteve em Cruzeiro do Sul para formalizar uma série de ações que permitirão ampliar ampliar a reconstrução e viabilizar novas moradias no município.

Os investimentos somam R$ 122,8 milhões do governo estadual. Entre os anúncios, estão a sanção da lei que doa ao Estado terreno da prefeitura permitindo a construção do Novo Passo de Estrela.

Também foi anunciada a contratação de 97 casas definitivas para o bairro São Gabriel, a liberação de convênio para infraestrutura no bairro Rosa e a abertura da via principal que irá ligar o Novo Passo de Estrela ao terreno antigo, onde será construído um parque memorial linear.

A solução evita ocupações urbanas na área de risco e colabora para redução de danos com absorção e redução da velocidade da água em casos de novos extravasamentos do Rio Taquari.

Parque Memorial do Passo de Estrela

Com aproximadamente 250 mil metros quadrados e 215 residências destruídas, Passo de Estrela foi classificado como Área Diretamente Atingida (ADA) e incluído no Mapa Único do Plano Rio Grande como zona de alta suscetibilidade à inundação.

Diante da impossibilidade de reconstrução no mesmo local, o governo do Estado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Ministério Público firmaram acordo para transformar o antigo bairro em um Parque Linear Memorial.

Leite vistoriou os trabalhos das máquinas que realizam a limpeza da área onde será implantado o futuro parque. O local passa por um processo de requalificação que alia recuperação ambiental e soluções modernas de urbanismo resiliente, num investimento total de cerca de R$ 29,6 milhões.

Desde o dia 28 de fevereiro, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) já promoveu a limpeza de 10 hectares por meio do contrato de horas-máquinas. O investimento nesses trabalhos de recuperação do espaço é de R$ 21,2 milhões.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Marcelo Caumo, a proposta é transformar o local em um espaço resiliente, utilizando Soluções Baseadas na Natureza, como biovaletas, jardins de chuva, pisos permeáveis e áreas de reflorestamento. Para a construção do parque, estão previstos R$ 2,6 milhões do Funrigs.

Ao lado do governador, o prefeito Cesar Leandro Marmitt sancionou a lei que oficializa a doação, pelo município, de terreno ao Estado para viabilizar a construção no Novo Passo de Estrela. A área fica ao lado de outro terreno que já havia sido desapropriado pelo Estado, ao custo de R$ 5,5 milhões, e onde estão atualmente 30 moradias temporárias das 58 que Cruzeiro do Sul recebeu. Juntas, as duas áreas somam cerca de 33 hectares.

Além do Novo Passo de Estrela, o Estado vai assumir a construção de 97 casas definitivas, que seriam doadas pela empresa Innova Steel, que acabou desistindo do projeto por questões financeiras. As casas, com 55m², serão construídas no bairro São Gabriel, localizado próximo ao Novo Passo de Estrela, também pelo método construtivo de Steel Frame, com a empresa CMC, vencedora do procedimento licitatório de registro de preço. O investimento do Estado na construção das residências será de R$ 20,6 milhões.