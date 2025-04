Aposta em Juliana Brizola como candidata ao Piratini pode fazer PDT perder a Secretaria da Cultura

Em alta nas pesquisas, Juliana Brizola é cotada para disputa do Piratini em 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Estava tudo encaminhado para neste início de semana o governador Eduardo Leite formalizar a indicação do deputado Eduardo Loureiro (PDT) para a Secretaria da Cultura, mas uma ação das bases do partido atrapalhou a negociação. Na sexta-feira (11), durante encontro regional em São Leopoldo, as bases do PDT, empolgadas com os resultados de pesquisas que mostram Juliana Brizola em primeiro lugar, lançaram sua candidatura ao Palácio Piratini. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, estava presente.

Juliana disse que não pode ser candidata de si mesma, mas se as pesquisas continuarem mostrando seu nome em primeiro lugar, não fugirá da candidatura. Companheiros de partido temem que isso atrapalhe a negociação com o governo de Eduardo Leite para ampliação do espaço do PDT no governo.

— O PDT precisa se decidir se quer entrar em um projeto conosco, de continuidade do atual projeto, ou prefere fazer carreira solo — diz um tucano próximo de Leite.

Até então, a expectativa era de que o PDT usasse os bons números de Juliana para fortalecer sua candidatura a deputada federal, reforçando a nominata de candidatos da legenda, que é reconhecidamente fraca.

Leite está disposto a sacrificar a secretária Beatriz Araujo, que é da sua cota pessoal, para levar o deputado Loureiro para o governo e, a partir daí, costurar uma aliança com Gabriel Souza (MDB) como candidato da situação.

Como Leite deve renunciar no início de abril para ser candidato (a presidente ou ao Senado), Gabriel ficará em seu lugar e só poderá concorrer ao Piratini. A avaliação interna é de que ele tem todas as condições de chegar ao segundo turno, já que pesquisas mostram avaliação muito boa do governo e ele será o candidato de Leite.

Sinais exteriores de renúncia

O fato de Eduardo Leite ter marcado o South Summit de 2026 para a última semana de março, quando a expectativa era empurrar para a metade de abril, indica que ele pretende mesmo renunciar para ser candidato.