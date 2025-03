Leite pede apoio de empresários para continuidade do projeto de governo

Eduardo Leite fez sua terceira reunião almoço em uma semana para empresários gaúchos. Mauricio Tonetto / Divulgação

Na terceira reunião almoço de um périplo pelas federações empresariais, o governador Eduardo Leite mostrou mais afinidade com o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, do que imaginaria quem acompanhou os embates entre os dois à época em que o governo tentou aumentar o ICMS. Depois de ouvir o discurso de Rodrigo na abertura do Tá na Mesa, Leite disse:

— Quase ia dispensar minha fala porque a sua estava tão boa que eu não teria muito a acrescentar. Sinal de que o futuro nos une.

Na contramão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Rodrigo defendeu a atração de imigrantes para suprir a falta de mão de obra no Rio Grande do Sul e inverter a pirâmide etária. O presidente da Federasul disse também que o foco na “agenda de costumes” tira energia da discussão que interessa ao cidadão.

Leite concordou com esses e outros pontos, mostrou as reformas feitas no seu governo e apelou aos empresários para que não permitam um retrocesso no Estado. Com números que mostram a evolução dos saques no caixa único e os investimentos feitos ao longo dos últimos anos, Leite disse que o equilíbrio das contas precisa ser perseguido sem trégua, porque ninguém há de querer voltar ao tempo em que o Estado atrasava o pagamento de salários e fornecedores.

— A continuidade é importante para que não tenhamos um eterno recomeço — sintetizou.