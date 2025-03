Como se explica a mudança de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro anunciou que pedirá licença do cargo de deputado federal para morar nos EUA. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

No dia 5 de março, a esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloísa, postou no Instagram uma série de fotos dos filhos Georgia e Jair Henrique nos Estados Unidos, e na legenda escreveu apenas “Jeremias 29:11”. Esse trecho da Bíblia diz: "'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro'".

No dia 6, mais fotos dela, dos filhos e de Eduardo nos Estados Unidos. O conjunto sugere que ali a decisão já estava tomada de morar no país de Donald Trump, mas só nesta terça-feira (18) Eduardo anunciou o pedido de licença e informou que já está morando nos Estados Unidos.

A versão oficial é de que deixou o Brasil porque está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes e tem medo de ser preso ou de ter o passaporte retido. A pergunta é: por que seria, se não foi nem indiciado no inquérito sobre a tentativa de golpe? E se não foi é porque a investigação não achou nada de concreto contra ele.

De concreto havia um pedido protocolado pelo líder da bancada do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), no Supremo Tribunal Federal em 27 de fevereiro, para que o passaporte de Eduardo fosse retido. Moraes fez o de praxe: encaminhou o pedido à Procuradoria-Geral da República. No documento, o PT argumenta que o filho "Zero Três" de Jair Bolsonaro tem ido aos Estados Unidos para articular a apresentação de um projeto de lei para constranger Moraes.

Ou seja, Eduardo fugiu para os Estados Unidos, como fez o pai no final de dezembro de 2022, para posar de vítima. Lembremos que, quando viajou, Eduardo era o nome do PL para ocupar a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. A escolha deveria ter sido sacramentada nesta segunda-feira (17), mas estranhamente não foi.

A jornalista Natuza Nery deu uma pista do que pode ter sido o verdadeiro motivo do pedido de licença: a decisão do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de não indicar Eduardo. Essa versão, de que ele se licenciou porque não teria como explicar a exclusão, corre nos bastidores do partido, mas Costa Neto nega.

Eduardo sugeriu que a vaga seja ocupada pelo deputado gaúcho Luciano Zucco, queridinho de Bolsonaro, e que esteve com ele na manifestação de domingo em Copacabana.

Sem mandato, Eduardo Bolsonaro será um cidadão brasileiro fortemente ligado a Steve Bannon e outros expoentes da direita americana trabalhando contra o ministro Alexandre de Moraes e vendendo nas redes sociais e nos encontros presenciais uma imagem distorcida do que ocorre no Brasil.

Leia Mais Fórum democrático da Assembleia fará encontros regionais para debater sustentabilidade no RS

Melhor que faça isso como pessoa física do que como presidente da Comissão de Relações Exteriores, o que poderia criar constrangimentos diplomáticos e mais problemas para o pai, que deverá se tornar réu no Supremo Tribunal Federal nos próximos dias.