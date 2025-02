Voltando do recesso, Assembleia só retoma votações no dia 18 de fevereiro

Primeira reunião de líderes do ano ocorreu nesta terça.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Retornando aos trabalhos após o período de recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa terá duas semanas sem votações . As sessões deliberativas serão retomadas apenas no dia 18 de fevereiro.

Nesta terça-feira (4), o novo presidente da Assembleia , Pepe Vargas (PT), comandou a primeira reunião entre os líderes de bancada . No encontro, os deputados acordaram que nenhum projeto seria votado no dia .

Para a próxima terça, dia 11, está marcada a sessão especial de comparecimento do governador Eduardo Leite , que apresentará sua mensagem anual ao Legislativo. No ato, o governador costuma projetar o ano em discurso aos deputados.

Ainda no dia 11, os líderes definirão a pauta da sessão plenária do dia 18. Na data, se houver acordo entre os deputados, poderá ser votado o projeto que reajusta os salários dos professores da rede estadual em 6,27%, mesmo índice do piso nacional.