Santa Maria tem primeira prefeita em exercício em 166 anos de história

Decimo foi escolhido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para ser um dos palestrantes em conferência sobre PPPs e Concessões — Investimentos em Infraestrutura no Brasil, nesta terça-feira (25), às 11h. Decimo vai expor o case de sucesso da PPP da iluminação pública em Santa Maria. A conferência é importante inclusive para novas possibilidades de parcerias público-privadas para a cidade.

A transmissão de cargo foi celebrada por familiares, amigos e colegas da professora , como é carinhosamente chamada a vice-prefeita. No ato, Lúcia reforçou a importância do trabalho coletivo, apoio e representatividade. Emocionada, disse que é uma responsabilidade e uma honra ouvir ser chamada de prefeita Lúcia Madruga.

— Sinto-me pronta porque estou com pessoas parceiras nessa caminhada. Representar as mulheres do meu município nesta posição é uma honra muito grande. Encaro com muita vontade de fazer acontecer. Falei que minha família não vinha, mas eles sempre dão um jeitinho de estar presentes comigo. Tenho orgulho de todos que estão conosco nessa jornada. Obrigado, Rodrigo. Pela confiança e pelo apoio que continua se fortalecendo. Apesar de pouco tempo, serão dias importantes — discursou a prefeita interina.