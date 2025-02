Secretário do Turismo viaja para a Espanha e Portugal em março

Santini participará de eventos em Madri, Porto e Lisboa Júlio Soares / Objetiva / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, passará duas semanas na Europa no mês de março. Santini participará de atividades ligadas ao setor turístico na Espanha e em Portugal.

O primeiro compromisso será o Meeting Brasil, evento voltado à promoção de destinos brasileiros no Exterior. Neste ano, haverá edições no dia 6, em Madri, e no dia 10, no Porto.

Em Lisboa, o secretário participa da BTL, uma das maiores feiras de turismo do mundo, entre os dias 12 e 16 de março. No estande da TAP, será lançada oficialmente a retomada do voo direto Lisboa x Porto Alegre, que voltará a operar no dia 1º de abril.

A BTL também sediará encontros de negócios entre a comitiva gaúcha e operadoras de turismo, para apresentar as potencialidades do Estado. Além disso, haverá uma atividade específica de promoção do RS no estande da Embratur. Será a primeira ação estruturada voltada ao mercado internacional depois do desastre climático no Estado.