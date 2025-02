PT gaúcho celebra 45 anos do partido às vésperas de começar processo eleitoral interno

Foi com champanhe, suco de uva e uma mesa recheada de quitutes como pães, frios e antepasto que o diretório gaúcho comemorou os 45 anos do PT , celebrados nesta segunda-feira (10).

A presidente estadual, Juçara Dutra, aproveitou a oportunidade para inaugurar a galeria de ex-presidentes do partido no RS, ex-governadores e também os quadros de Lula e Dilma Rousseff. O evento foi realizado no final da tarde, na sede da legenda, no Centro Histórico de Porto Alegre.