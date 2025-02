Prefeito do norte do RS tem alta após ser atingido por garrafada

Clóvis Taborda foi eleito no ano passado para comandar a pequena São Valério do Sul, com 2.543 habitantes.

O prefeito de São Valério do Sul, Clóvis Taborda (PP), teve alta na manhã desta terça-feira (11) do Hospital Bom Pastor, em Santo Augusto, no norte do Estado. Ele estava internado desde a tarde de sábado (8), quando foi agredido com uma garrafada durante um almoço de confraternização no distrito de Coroados.