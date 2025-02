Pepe Vargas promete diálogo com o Piratini na presidência da Assembleia Legislativa

Pepe foi eleito presidente com 47 favoráveis e apenas um contrário. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Único deputado da oposição que assume a presidência da Assembleia Legislativa na atual legislatura, Pepe Vargas (PT) tomou posse nesta segunda-feira (3) garantindo que não irá comprar brigas com o governo do Estado. No seu discurso, afirmou que a relação entre poderes será "balizada pelos princípios democráticos" e que atuará com "diálogo para produzir consensos".

Pepe falou diretamente ao governador Eduardo Leite, sentado à tribuna, sobre a harmonia entre Executivo e Legislativo. Disse ainda que quer construir pactos em torno de pautas que unifiquem o Estado para a promoção dos desenvolvimentos econômico e social.

— Sou um deputado da oposição ao seu governo (de Eduardo Leite). É uma situação absolutamente normal em um regime democrático. O Poder Legislativo é plural, não é uma extensão do Poder Executivo, são poderes que precisam conviver de forma harmônica, porém independentes. Me esforçarei para exercer esses princípios na relação do Poder Legislativo com os demais poderes. O exercício da democracia é, acima de tudo, a tentativa de diálogo para produzir consensos.

Pepe reforçou ainda o que já havia decidido em dezembro, que sua presidência será marcada pela bandeira da sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. A ideia é que, ao ampliar o debate do assunto com o governo do Estado, além de outros órgãos, universidades e entidades de classe, a Assembleia possa elaborar um documento com diretrizes para o crescimento sustentável do Estado.

— O Rio Grande do Sul precisa incorporar no seu projeto desenvolvimento a temática da sustentabilidade. Temos o dever de legar aos nossos filhos e netos um ambiente com maior equilíbrio.

Defesa da democracia

Houve dois momentos de muitos aplausos a Pepe durante o discurso de posse. O primeiro foi quando o petista mencionou a esposa, a ex-deputada federal Ana Corso, e lembrou de quando se conheceram, começaram a namorar ainda na faculdade e participavam juntos da militância em Caxias do Sul.

O deputado também foi festejado pelo público nas galerias ao dizer que será um presidente que defenderá a democracia, o Estado Democrático de Direito e a liberdade parlamentar.

— Acredito que o lema escrito na bandeira do Rio Grande do Sul, liberdade, igualdade e humanidade, nos obriga a defender tais princípios. Serei um presidente atento em garantir as prerrogativas do exercício do mandato parlamentar. Quando o direito de um só parlamentar é impedido ou atacado, é toda a Assembleia que está sendo cerceada das suas prerrogativas. E quando o Legislativo é cerceado, é a democracia que está sendo atacada.

Afagos petistas

Ex-governadores Tarso Genro (E), Olívio Dutra (C) e Germano Rigotto sentaram-se lado a lado. André Ávila / Agencia RBS

O público, composto de militantes petistas e de entidades ligadas à esquerda, como CUT e MST, ovacionou o ex-governador Olívio Dutra (PT) aos gritos de "Olívio! Olívio!". Da mesma forma, aplaudiram com veemência Tarso Genro e a deputada federal Denise Pessôa, conterrânea de Pepe.

Olívio sentou-se ao lado do também ex-governador Germano Rigotto (MDB), que é primo de Pepe, na primeira fila de cadeiras reservadas às autoridades. Ao pé do ouvido, os dois conversaram por algumas vezes ao longo da solenidade, uma delas sobre Alceu Collares.

Emoção na despedida

O último ato do deputado Adolfo Brito (PP) na presidência foi seu discurso de despedida, no qual destacou sua trajetória a frente do Legislativo. O parlamentar citou desde a defesa da irrigação, a bandeira escolhida por ele para o mandato, até as melhorias realizadas na Casa, como o início da reforma do Teatro Dante Barone, que tem previsão de conclusão para o final deste ano.

Mas foi nos agradecimentos o momento de maior comoção. Brito citou a esposa, Astrid, e chorou imediatamente ao agradecê-la pelo apoio.

Brito discursou por quase 25 minutos na sua despedida. André Ávila / Agencia RBS

— Com certeza as mulheres de políticos e de outros homens da vida pública passam por inúmeras dificuldades, porque as vezes para fazer um bom trabalho é preciso abandonar a família. Foi um ano muito complicado, mas demos a resposta com trabalho sério, honesto e dedicado — disse o deputado, que no ano passado foi submetido a uma angioplastia para desentupir um stent em uma artéria coronária.

Brito também emocionou-se ao lembrar do passado como engraxate e da sua trajetória até chegar ao cargo de governador, mesmo que por um período breve de dois dias.

— Talvez muitos não acreditassem no jovem que veio lá do interior, depois da caixinha de graxa, de trabalhar na rodoviária, ser vereador, prefeito, inclusive, com o apoio da minha bancada, do governador e do vice-governador, acabei sendo governador. Dois dias, mas valeu a pena!

Aliás

A TV da Assembleia se atrapalhou no início da sessão. Durante a execução do Hino Nacional pelo violinista Zelito Ramos, na abertura dos trabalhos, a transmissão exibiu pelo menos três vezes a bandeira do Rio Grande do Sul.

Bandeira gaúcha foi exibida na transmissão durante a execução do Hino Nacional. André Ávila / Agencia RBS