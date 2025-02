Oposição a Lula na Câmara define estratégias para 2025

Cerca de 20 parlamentares estiveram no encontro chamado por Zucco Douglas Cleber / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Deputados que estão na linha de frente da oposição ao presidente Lula na Câmara se reuniram nesta terça-feira (4) para discutir a atuação ao longo do ano e as estratégias para confrontar o governo. O encontro foi chamado pelo líder do bloco, o gaúcho Luciano Zucco (PL), em seu apartamento em Brasília.

De acordo com Zucco, o bloco vai pleitear a ampliação do número de vice-líderes (hoje são nove) e escalar ao menos um desses parlamentares em cada comissão temática da Casa. No discurso, o grupo deverá apostar em temas que afetam a vida real dos brasileiros, como o preço dos alimentos.

Enquanto isso, a prioridade legislativa será levar ao plenário o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Com cerca de 140 dos 513 deputados, a oposição precisaria da ajuda de integrantes do centrão para conseguir maioria.

— Precisamos levar esse tema ao plenário. Se for a votação, vamos conseguir aprovar — afirma Zucco.