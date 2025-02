O motivo da nova rusga entre o governo Lula e a bancada ruralista

Norma foi assinada por Lula após determinação do STF.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O presidente Lula comprou uma nova briga com a bancada ruralista ao editar decreto que dá poder de polícia à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para atuar em áreas cujo processo de demarcação está sob análise .

Deputados e senadores ligados ao agronegócio, entre eles o gaúcho Alceu Moreira (MDB), apresentaram projetos de decreto legislativo para anular o ato do presidente.

O decreto foi editado por ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a regulamentação do poder de polícia de servidores da fundação.