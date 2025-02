O inferno astral de Wellington Dias

O caso rendeu abertura de investigação e um pedido de afastamento do ministro ao Tribunal de Contas da União (TCU), por parte do senador Flávio Bolsonaro (PL).

No mesmo dia, o ministro participou de um evento no Piauí, seu Estado, e foi perguntado, em entrevista, se permanece no cargo. Respondeu que é um ministro político, que o compromisso dele e de Lula é tirar o Brasil do mapa da fome e que a nova composição da Esplanada deve ser montada pensando na eleição de 2026.