Melo fará proposta ao governo federal para destravar doação da Usina do Gasômetro

Melo viajou acompanhado dos secretários Cezar Schirmer (E) e André Coronel. Carolina Seeger / Divulgação

O prefeito Sebastião Melo embarcou nesta segunda-feira (10) para Brasília com uma carta na manga para tentar destravar a doação da Usina do Gasômetro à prefeitura de Porto Alegre. A tentativa de incorporar o imóvel ao patrimônio do município se arrasta desde 2021.

Em reunião marcada na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o prefeito apresentará a proposta de trocar a doação do Gasômetro pelo repasse do terreno da prefeitura onde foi construída a Ceitec, fábrica de chips do governo federal, na Lomba do Pinheiro.

— Podemos fazer um casamento. Eu cedo para eles aquele terreno, eles cedem aqui, e resolvido está. É bom para os dois lados — sugere Melo.

A Usina do Gasômetro foi cedida pela Eletrobras em 1982, mas ainda não integra oficialmente o patrimônio municipal. O prédio está fechado desde 2017 para revitalização e deve abrir em março. O plano da prefeitura é conceder o centro cultural à iniciativa privada.

De acordo com o superintendente do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul, Emerson Rodrigues, o imóvel foi repassado à estatal federal ENBPar após a privatização da Eletrobras, em 2022.

Rodrigues afirma que, mesmo após a doação do imóvel, a concessão dependeria de parecer favorável da Advocacia-Geral da União (AGU).

Outros compromissos

Melo viajou à capital federal acompanhado dos secretários André Coronel (Governo) e Cezar Schirmer (Planejamento). Até quarta-feira, a vice Betina Worm será a prefeita em exercício.

Em Brasília, ele participa nesta terça-feira (11) do encontro nacional de prefeitos organizado pelo governo federal, ao qual comparecerá o presidente Lula.