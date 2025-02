Lula retorna ao RS em fevereiro para anunciar investimentos da Petrobras

Lula durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em 30 de janeiro. Ricardo Stuckert / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O presidente Lula está preparando uma viagem a Rio Grande, no sul do Estado, para anunciar investimentos da Petrobras. A data inicialmente divulgada entre os petistas foi 17 de fevereiro, mas a agenda vai ocorrer na semana seguinte, no dia 24. A tendência é de que a visita seja apenas na cidade portuária, visto que ainda não há previsão do ingresso de outros eventos no roteiro.

De acordo com o deputado federal Paulo Pimenta, houve uma reunião nesta terça-feira (4) para tratar da agenda e o martelo com a data deve ser batido nas próximas horas. Além de Lula, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, devem acompanhar o presidente na viagem. Não está descartada a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Lula confirmou o roteiro aos deputados gaúchos do PT em um jantar promovido pela bancada na última sexta-feira (31). Ao chegar no evento, o presidente surpreendeu os parlamentares, que estavam reunidos para se despedir do mineiro Odair Cunha da liderança da bancada, que cedeu espaço para Lindbergh Farias.

Em Rio Grande, Lula vai assinar a licitação para aquisição de quatro navios Handy, com capacidade de 15 mil a 18 mil toneladas de porte bruto. As embarcações serão construídas pela empresa Ecovix, que opera o Estaleiro Rio Grande, em parceria com a McLaren. O negócio com a Transpetro, empresa de logística da Petrobras, foi concluído no final de dezembro de 2024, com o valor final de US$ 69,5 milhões por navio. Assim, o investimento total da negociação gira em torno de R$ 1,7 bilhão. Há também a previsão de que o empreendimento gere cerca de 2 mil empregos.

O investimento do governo federal integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota da Transpetro, com objetivo de ampliar a capacidade de atendimento da empresa à Petrobras. Outra agenda de Lula envolvendo anúncios da estatal deve ser confirmada em Angra dos Reis (RJ), esta sim prevista para o dia 17 de fevereiro.