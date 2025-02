Lula leva netos de Rubens e Eunice Paiva ao Alvorada para sessão de "Ainda Estou Aqui"

Na semana que antecede a cerimônia de premiação do Oscar, o presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada, em Brasília, os netos de Rubens e Eunice Paiva para uma sessão do filme Ainda Estou Aqui. João Francisco "Chico" Paiva Avelino e João Henrique "Juca" Paiva Avelino são filhos da primogênita do casal, Vera Paiva.