Irmãos Pretto reforçam tradicional campanha contra o machismo

Edegar e Adão foram à beira da praia em ação contra a violência. Paulo Roberto Silva / Divulgação

O jornalista Carlos Rollsing colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

O sábado (1º) teve mais uma edição da campanha Verão Sem Machismo. Desta vez, a iniciativa de conscientização aconteceu na Praia Grande, em Torres. A ação foi organizada pelo Comitê Gaúcho ElesPorElas, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública do Estado. Os irmãos Edegar Pretto, presidente da Conab, e Adão Pretto Filho, deputado estadual, participaram da mobilização e distribuíram material com informações sobre como agir em casos de violência contra a mulher, como a busca pelo canal de denúncia Disque 180. Ligados ao campo e ao MST desde o berço, os irmãos Pretto tiveram sucesso ao ampliar o leque de pautas.

Beto voltará a disputar eleição

Depois de ter anunciado a saída de vida pública em 2022, quando desistiu de disputar o Palácio Piratini por falta de aliados, Beto Albuquerque (PSB) foi convencido por companheiros de partido a voltar a concorrer a deputado em 2026. Falta decidir se será a estadual ou federal. Beto ouviu apelos de lideranças municipais que estão descontentes com a atual direção do PSB, sigla que vem diminuindo no Estado.

A principal motivação dele, contudo, não é a partidária. Beto afirma estar inconformado com o nível da política brasileira, que virou um picadeiro de lacradores de redes sociais.

Embora o retorno seja dado como certo entre aliados, Beto ainda apresenta duas condições. Avançar na recuperação de uma grave dissecção da aorta, sofrida em julho de 2024, e ter um PSB organizado.

Ele afirma que, se estiver com a saúde revigorada, tem disposição para concorrer a deputado federal e voltar a Brasília, onde teve atuação política destacada.

A última eleição disputada por Beto foi em 2018, quando concorreu a uma das duas cadeiras do Senado que estavam em jogo. Ele ficou em terceiro, com mais de 1,7 milhão de votos.

Beto se empolga com o futuro ao falar do prefeito de Recife, João Campos (PSB). O jovem é apontado como futuro candidato à Presidência da República.

Engorde no contracheque

O governo estadual negou pedido da reportagem, via Lei de Acesso à Informação, para ter acesso à lista de todos os conselhos de estatais, seus respectivos conselheiros e remunerações. A justificativa foi de que o pedido era genérico e cumulou demanda a respeito de mais de um órgão público.

A principal empresa pública do Estado é o Banrisul. Uma olhadinha nos conselhos do banco revela a existência de indicações políticas. O ex-deputado estadual Mateus Wesp está acomodado no Conselho Fiscal, com remuneração mensal de R$ 17,2 mil. O secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, é do Comitê de Riscos. Recebe a quantia de R$ 30,8 mil por mês. Os conselhos têm uma reunião ordinária por mês.

Renovação no comando do PDT

O mandato de José Vecchio Filho na presidência do PDT de Porto Alegre se encerra em abril e ele já avisou que não irá permanecer além disso no comando. Para a sucessão, se não houver consenso, a tendência é de disputa entre os grupos liderados pela ex-deputada Juliana Brizola e pelo vereador Márcio Bins Ely. Um terceiro núcleo, integrado por suplentes de vereador, deve ter influência no processo.

Pepe assume Assembleia