Instituto Cultural Floresta assume reforma de escola na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Claudio Goldsztein (C) mostrou andamento das obras ao secretário de Educação, Leonardo Pascoal (D). Orlando Moraes / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em parceira com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed), o Instituto Cultural Floresta (ICF) assumiu a reforma da Escola Professora Leopolda Barnewitz. O colégio, localizado na Cidade Baixa, funcionava como escola estadual até o final do ano passado, quando foi devolvido à prefeitura após sua municipalização.

Segundo o ICF, a escola tem problemas históricos de manutenção e por isso estava com a estrutura deteriorada. Alguns dos danos observados incluem paredes descascadas, fiação elétrica prejudicada e acúmulo de terra e mato alto nas áreas externas.

A reforma na escola já começou, com a reabilitação da estrutura para abrigar alunos do Ensino Fundamental. A maioria já estudava na escola até o final do ano passado, e a previsão é de que possam retornar em 17 de fevereiro, quando começa o ano letivo na Capital.

A segunda fase da reforma prevê a abertura de, no mínimo, cem vagas para a Educação Infantil, aliviando o déficit atual de cerca de 3 mil vagas nas creches. O investimento total da obra é de R$ 2 milhões, financiados pelo ICF por meio de doações privadas.

Está inclusa na revitalização a pintura, reforma do revestimento do refeitório e da cozinha, além da recuperação do teto, forro, rede elétrica e ginásio.

A iniciativa do instituto é parte do programa De Volta Pra Escola, lançado após a enchente de maio de 2024 para ajudar na retomada das aulas em escolas afetadas. Até agora, o ICF auxiliou cerca de 40 escolas da Região Metropolitana com doação de materiais escolares, entrega de móveis ou, em casos mais pontuais, com a reforma de estruturas. Em Porto Alegre, a instituição ajuda cinco escolas, entre elas a comunitária Clovis Rotava, no bairro Sarandi, que recebeu uma restauração do prédio.

Nesta semana, o presidente do Conselho Consultivo do ICF, Claudio Goldsztein, levou o secretário de Educação, Leonardo Pascoal, para mostrar o andamento das obras na escola Leopolda Barnewitz, onde já é possível observar melhorias como paredes pintadas e forros de PVC instalados nas salas de aula.

— O programa De Volta Pra Escola é uma das missões mais nobres já lideradas pelo ICF. Com otimização de recursos e trabalho em ritmo acelerado, como costuma ser na iniciativa privada, vamos entregar as obras na Escola Leopolda Barnewitz em tempo recorde — comemora Goldsztein.

Também contente com a parceria, o secretário afirma que novas parcerias com a iniciativa privada devem ser firmadas no futuro: